Реал Мадрид - Арсенал 16 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-04-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
16 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Арсенал, которое состоится 16 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|11
|пз
|Родриго
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Микель Артета
История личных встреч
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|24.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|2 : 2 3 : 2
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 3:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|3 : 0
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|1 : 0 2 : 4
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|2 : 2
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|2 : 1
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|0 : 1 1 : 4
| Бавария
Байер
|3 : 0
|0 : 2
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Реал Мадрид
|3 : 0
|16.04
| Бавария
Интер М
|1 : 2
|16.04
|Команда
|1
|2
| ПСЖ
Астон Вилла
|3 : 1
|15.04
| Барселона
Боруссия Д
|4 : 0
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05