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Динамо М - ЦСКА 16 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-04-2025 19:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
16 Апреля 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Динамо М
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ЦСКА, которое состоится 16 Апреля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Сербия Марко Николич
История личных встреч
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА3 : 1Динамо М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 1ЦСКА
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3Динамо М
19.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3ЦСКА
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Динамо М
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Динамо М4 : 0
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 1Динамо М
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М5 : 1
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 0 : 2ЦСКА
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур 0 : 1ЦСКА
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур ЦСКА1 : 0
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 2:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
1 : 0
Акрон
Спартак М
2 : 3
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
0 : 1 16.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
2 : 1 16.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Локомотив М
Ахмат
2 : 1
Спартак М
Урал
15.04

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