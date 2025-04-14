1xBet признана «Лучшим букмекером 2025 года» на SiGMA Americas 2025

Дата публикации: 14-04-2025 23:22

Глобальная беттинговая компания завоевала главную награду самой престижной iGaming-премии Латинской Америки.

В рамках саммита SiGMA Americas 2025 лидеры iGaming-индустрии встретились в Сан-Паулу для обмена опытом и обсуждения актуальных трендов в отрасли. Традиционно организаторы мероприятия провели церемонию награждения лучших компаний в ключевых номинациях.

Глобальная беттинговая компания 1xBet выиграла главную награду форума и была признана «Лучшим букмекером 2025 года». Экспертный совет жюри высоко оценил инновационный подход бренда к развитию своей платформы: высокую скорость работы, максимальную защиту, удобный интерфейс, а также впечатляющую маркетинговую активность и продвижение принципов прозрачного лицензирования в регионе.

Церемония награждения состоялась 7 апреля в выставочном центре Transamerica Expo Center в Сан-Паулу, Бразилия.

«Победа в ключевой номинации подтверждает статус лидера 1xBet в iGaming-индустрии Латинской Америки. Наша компания всегда анализирует рыночные тренды, внедряет инновации для улучшения юзабилити нашей платформы и стремится сделать наши предложения максимально выгодными для игроков. Также мы активно работали над получением лицензий в ключевых странах региона и в итоге наши усилия были вознаграждены», — прокомментировал победу представитель 1xBet.

Триумф на SiGMA Americas 2025 стал логичным продолжением успешного года для 1xBet. Ранее бренд был признан «Лучшим мобильным оператором года» на SiGMA Africa и получил награду в номинации «Лучший крипто-оператор» по итогам SiGMA Eurasia Awards 2025.

Об 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии ставок и азартных игр. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в сотни онлайн-игр от лучших провайдеров, а сайт и приложение компании доступны на 70 языках. Среди официальных партнеров 1xBet - ФК «Барселона», «Пари Сен-Жермен», ЛОСК «Лилль», итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, ESL и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и победителем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера ежедневно посещают более 3 миллионов игроков по всему миру

О SiGMA Americas 2025

SiGMA Americas 2025 организована международной компанией SiGMA Group и является крупнейшей профильной выставкой континента. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, заслужив высокий авторитет в каждом из этих регионов. Гостями SiGMA Americas 2025 стали более 18 000 делегатов и 3240 операторов. В рамках саммита состоялись 2 презентации новых стартапов и выступления 300 спикеров.