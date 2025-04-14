3 выигрышные стратегии для ставок на футбол

Дата публикации: 14-04-2025 23:24

Беттинговая компания 1xBet рассказывает, как с помощью эффективных стратегий повысить процент успешных пари.

Волевая победа фаворита

В режиме Prematch за победу фаворита всегда предлагается низкий коэффициент. В режиме Live котировка на данный исход может существенно увеличиться, если:

Андердог первым забил в начале встречи. На табло ничейный счет за 10-15 минут до окончания основного времени. В первом тайме победил андердог.

Обычно сильные команды редко проигрывают или играют вничью со слабыми, особенно на своем поле. Для этой стратегии идеально подходят матчи Реала, Барселоны, Ливерпуля, Баварии, Пари Сен-Жермен и других клубов топ-уровня против аутсайдеров в рамках национального чемпионата и кубка.

Поздний гол фаворита

Реальные сценарии футбольных поединков не всегда оправдывают предматчевые ожидания клиентов надежного букмекера 1xBet. Нередко явные фавориты никак не могут сломить оборону андердогов в первом тайме и наверстывать упущенное приходится после перерыва. Более техничные футболисты начинают давить на соперника во втором тайме, пытаясь выиграть матч.

В подобных ситуациях рекомендуем выбрать в разделе Football на сайте или в приложении 1xBet ставку на гол фаворита в оставшееся время. Используйте данную стратегию на 75-й минуте или позже при соблюдении хотя бы одного из нижеперечисленных условий:

коэффициент на индивидуальный тотал фаворита больше (0,5) не ниже 1.7;

тренер фаворита сделал замены, направленные на усиление атакующей линии;

на момент заключении пари в матче ничья или аутсайдер побеждает с разницей в один гол;

фаворит атакует и превосходит противника по проценту владения мячом, количеству ударов в створ ворот и поданных угловых;

андердог прижался к своим воротам и играет на удержание счета.

Чем больше факторов совпадает, тем выше шанс выиграть на данной ставке. Советуем избегать игр, в которых у фаворита отсутствует турнирная мотивация или травмирован топ-бомбардир.

Тотал больше (0,5) при счете 0:0

Обычно в режиме прематч на общий тотал больше (0,5) предлагается коэффициент не выше 1.1. Однако если до 65-й минуты командам не удается открыть счет, котировка повышается до 1.55-1.75. В этот момент ставка на первый гол становится финансово выгодной и не очень рискованной, поскольку в среднем не более 6% футбольных матчей во всем мире завершаются безголевой ничьей.

Согласно статистике, около 25% голов футболисты забивают с 76-й по 90-ю минуты. Нередко взятие ворот происходит ближе к окончанию основного времени или в компенсированные арбитром минуты. Успешность пари на тотал больше (0,5) при счете 0:0 не зависит от уровня турнира, названий команд и мастерства игроков. Эта ставка одинаково эффективна везде – от игр низших дивизионов до матчей Лиги чемпионов.

Обращаем ваше внимание, что картинка онлайн-трансляции подается с небольшой задержкой от реальной. Поэтому если чувствуете, что гол назревает, успейте заключить соответствующее пари, прежде чем букмекер приостановит прием ставок на данное событие. Также настройте опцию «Ставка в 1 клик» для максимально быстрого оформления купона.

В этом обзоре букмекерской компании 1xBet представлены три стратегии, проверенные временем. Но ни одна из них не дает 100%-й гарантии выигрышей, так как фактор случайности в беттинге всегда остается высоким.