Главный тренер мадридского "Реала" разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов.

Дата публикации: 17-04-2025 20:09





Главный тренер мадридского "Реала" с сожалением подвёл итоги четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, в котором его команда уступила лондонскому "Арсеналу" и завершила своё выступление в главном европейском клубном турнире. Итальянский наставник "сливочных" признал, что соперник был сильнее, но отметил, что поводов для уныния у его игроков нет.

— Я сразу после матча сказал ребятам в раздевалке: не стоит опускать голову. Конечно, сейчас все испытывают разочарование — это нормально после таких матчей. Однако мы провели достойный сезон в Лиге чемпионов и выступили лучше многих других топ-клубов Европы. Это поражение не перечёркивает того, чего мы добились за последние месяцы. Да, сегодня не наш день, но мы должны идти дальше, — заявил главный тренер.

По словам специалиста, встреча с "Арсеналом" стала настоящим испытанием для команды, и он признаёт, что в обеих играх соперник выглядел увереннее и эффективнее. В первой встрече, прошедшей в Лондоне, мадридцы проиграли со счётом 0:3, а в ответной игре на "Сантьяго Бернабеу" вновь уступили — 1:2. Таким образом, по сумме двух матчей "Реал" уступил с общим счётом 1:5 и покинул турнир.

— Мы сталкивались с трудностями, которых не всегда удавалось избежать. "Арсенал" играл очень организованно, агрессивно и с полной самоотдачей. Они заслужили выход в полуфинал. Мы признаём это. В футболе важно уметь не только выигрывать, но и достойно проигрывать. Сегодня мы показали характер, но не смогли изменить ход противостояния, — добавил наставник.

В то же время, тренер подчеркнул, что команда не будет зацикливаться на поражении, а сосредоточится на оставшихся задачах в текущем сезоне. По его словам, "Реал" обязан достойно завершить внутренние соревнования и продемонстрировать, что может извлекать уроки из неудач.

— Сейчас самое главное — переключиться на оставшиеся матчи. Мы продолжаем борьбу в чемпионате Испании и намерены показать максимум. Впереди ещё немало важных встреч, и я уверен, что мои игроки ответят на это поражение сильной реакцией. Нам предстоит сделать выводы и двигаться вперёд, — заключил итальянец.

Таким образом, мадридский "Реал" завершает свой еврокубковый путь на стадии 1/4 финала. Несмотря на горечь поражения, в стане команды не опускают рук и готовы сосредоточиться на дальнейших целях сезона, чтобы как можно лучше завершить его и начать подготовку к будущим вызовам.