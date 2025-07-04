"Флуминенсе" - "Аль-Хиляль". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 4 июля

Дата публикации: 04-07-2025 11:05

Четвертьфинальная стадия турнира открывается настоящим противостоянием сенсаций. Именно так можно охарактеризовать грядущий матч, который пройдет в Филадельфии и соберет на поле двух героев 1/8 финала. Оба коллектива громко заявили о себе, выбив из борьбы признанных грандов европейского футбола. Если "Манчестер Сити" и "Интер" рассчитывали как минимум добраться до финала, то теперь они уже пакуют чемоданы и возвращаются домой, уступив тем, кого никто не называл фаворитами.

"Флуминенсе", представляющий Рио-де-Жанейро, стал автором одной из главных сенсаций плей-офф. Бразильцы без особых проблем разобрались с финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов — миланским "Интером", победив со счетом 2:0. Команда показала отличную организацию игры и выверенную тактику. Уже на третьей минуте Херман Кано открыл счет, а в самой концовке встречи — на 93-й минуте — точку поставил Эркулес. "Флуминенсе" грамотно провел как начало, так и концовку матча, не оставив шансов итальянскому гранду.

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии также не остался в стороне от драматических событий. Их матч с "Манчестер Сити" выдался напряженным и зрелищным. Основное время завершилось вничью — 2:2, но уже в дополнительное время подопечные Симоне Индзаги проявили характер и вырвали победу — 2:1. Саудовская команда продемонстрировала отличную физическую готовность и психологическую устойчивость, что позволило им совершить один из самых громких камбэков этой стадии.

Теперь в четвертьфинале "Флуминенсе" и "Аль-Хиляль" сыграют между собой, чтобы определить, кто пройдет дальше. Победитель этой встречи встретится с триумфатором пары "Палмейрас" — "Челси". Очевидно, что путь к финалу выглядит куда более открытым, ведь на этом участке сетки не осталось таких гигантов, как "ПСЖ", "Бавария" или "Реал", которые продолжают борьбу в других парах плей-офф.

Ставки на матч вызывают интерес. В букмекерских линиях фаворитом считается "Аль-Хиляль" — коэффициент на их проход в полуфинал составляет около 1,8. В качестве более осторожного варианта можно рассмотреть ставку на победу "Аль-Хиляля" с форой 0 — так называемую подстраховку (коэффициент аналогичный — около 1,8). Учитывая форму команды и их уверенную игру против "Сити", этот вариант выглядит вполне разумным.