"Палмейрас" - "Челси". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 5 июля

Дата публикации: 04-07-2025 11:07

Лондонский "Челси" продолжает свое выступление на нынешнем Клубном чемпионате мира, и в четвертьфинале его ждет очередное испытание от представителя Бразилии. Напомним, в групповом этапе "синие" уже пересекались с одной командой из этой страны — "Фламенго", и тогда матч завершился поражением англичан со счетом 1:3. Однако несмотря на этот неудачный старт, подопечные Энцо Марески смогли реабилитироваться, уверенно обыграв "Лос-Анджелес" (2:0) и тунисский "Эсперанс" (3:0), что позволило им выйти в стадию плей-офф. В 1/8 финала "Челси" продемонстрировал характер, выбив из борьбы лиссабонскую "Бенфику". Основное время завершилось вничью, но в овертайме англичане прибавили и оформили итоговую победу — 4:1.

Теперь в четвертьфинале лондонцев ждет встреча с "Палмейрасом", еще одним бразильским клубом. Этот коллектив также не блистал в групповом раунде, но сумел пройти дальше. В активе "Палмейраса" минимальная победа над египетским "Аль-Ахли" (2:0), а также ничьи с "Порту" (0:0) и "Интером" из Майами (2:2). Несмотря на скромные результаты, этого оказалось достаточно для выхода в плей-офф. В 1/8 финала команда из Сан-Паулу встретилась с земляками из "Ботафого", и лишь в дополнительное время сумела склонить чашу весов в свою пользу — 1:0.

История противостояний между "Челси" и "Палмейрасом" уже насчитывает один знаковый эпизод. В 2022 году команды сошлись в финале клубного чемпионата мира. Тогда основное время завершилось вничью (1:1), а победу "синим" принес точный удар Кая Хаверца с пенальти на 117-й минуте. Это воспоминание определённо будет мотивировать "Палмейрас", ведь у них есть шанс взять реванш за то поражение.

Стиль игры "Палмейраса" на этом турнире остается верным привычной тактике команды — минимализм в атаке, акцент на оборону. В чемпионате Бразилии текущего сезона матчи с участием "Палмейраса" демонстрируют самую низкую среднюю результативность — всего 1,8 гола за игру. Подобная тенденция прослеживается и на КЧМ: дважды встречи с их участием завершались нулевой ничьей в основное время. Это делает ставку на тотал меньше 2.5 весьма логичной (коэффициент — до 1.73).

Если же рассматривать вариант ставки на исход матча, то с учетом стиля игры обеих команд, осторожности "Палмейраса" и переменной формы "Челси", ничья в основное время выглядит довольно вероятным исходом. Букмекеры предлагают на это коэффициент около 3.40 — достойный вариант для рискованных прогнозов.