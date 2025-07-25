«Ньюкасл» хочет сохранить Ливраменто, в котором заинтересован «Сити»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Ньюкасл Юнайтед» намерен сохранить Тино Ливраменто. Как известно, футболистом активно интересуется «Ман Сити».



По данным издания «The Times», «горожане» рассматривают защитника как перспективное приобретение и готовы выложить за его переход около 65 000 000 фунтов (почти 75 млн евро).



Однако руководство «сорок» не планирует расставаться с талантливым игроком. В клубе считают Ливраменто ключевой фигурой в составе и планируют удержать его, предложив новый долгосрочный контракт сроком на 6 лет с повышенной зарплатой. Таким образом, он может войти в число самых высокооплачиваемых футболистов команды.



В завершившемся сезоне правый фулбек был задействован в 45 матчах и отдал одну голевую передачу. Его текущее соглашение с «Ньюкаслом» действует до середины 2028 года.



«Transfermarkt» оценивает 22-летнего англичанина в 40 млн евро.