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«Ньюкасл» хочет сохранить Ливраменто, в котором заинтересован «Сити»

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

«Ньюкасл Юнайтед» намерен сохранить Тино Ливраменто. Как известно, футболистом активно интересуется «Ман Сити».

По данным издания «The Times», «горожане» рассматривают защитника как перспективное приобретение и готовы выложить за его переход около 65 000 000 фунтов (почти 75 млн евро).

Однако руководство «сорок» не планирует расставаться с талантливым игроком. В клубе считают Ливраменто ключевой фигурой в составе и планируют удержать его, предложив новый долгосрочный контракт сроком на 6 лет с повышенной зарплатой. Таким образом, он может войти в число самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В завершившемся сезоне правый фулбек был задействован в 45 матчах и отдал одну голевую передачу. Его текущее соглашение с «Ньюкаслом» действует до середины 2028 года.

«Transfermarkt» оценивает 22-летнего англичанина в 40 млн евро.

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