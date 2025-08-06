«Спартак» вернулся к кандидатуре Ломонако

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

«Спартак» рассматривает возможность усиления линии обороны, и в поле зрения клуба вновь оказался Кевин Ломонако из «Индепендьенте».



Как сообщает «Metaratings», «красно-белые» возобновили интерес к 23-летнему защитнику, кандидатура которого обсуждалась ранее из-за сложностей в переговорах с «Торино» по поводу трансфера Сауля Коко. Отмечается, что сам футболист пока не горит желанием переезжать в Россию, отдавая предпочтение предложениям из ведущих европейских чемпионатов.



Минувший сезон Ломонако провел в составе «Индепендьенте» на правах аренды из «Ред Булл Брагантино». Летом клуб выкупил права на игрока у бразильцев за 2,88 миллиона евро. В текущей кампании центрбек принял участие в 30 матчах в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей.



Эксперты «Transfermarkt», стоимость аргентинца составляет 12 000 000 евро.