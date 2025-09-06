00:34 ()
«Акрон» объявил о подписании Бистровича

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

Полузащитник с опытом выступлений за ЦСКА и «Балтику», Кристиян Бистрович, присоединился к тольяттинскому «Акрону», о чем сообщается на официальном сайте клуба.

Переход осуществлен на условиях свободного агента. Как стало известно «Transfermarkt», хорватский футболист поставил подпись под долгосрочным контрактом со сроком действия до 30 июня 2028 года.

За период карьеры в ЦСКА, который продлился 7 лет, Бистрович появлялся на поле 127 раз, отличившись десятью голами и семью ассистами. Хавбек может похвастаться серебряными и бронзовыми медалями чемпионата России. Также в футболке столичного клуба он сумел выиграть Кубок и Суперкубок России.

В период сотрудничества с «армейцами» Кристиан ездил в аренду в Турцию, Италию и Нидерланды, что позволило ему сыграть еще 96 матчей.

«Трансфермаркт» оценивает новичка «красно-чёрных» в 2 000 000 евро.

