«Милан» положил глаз на кипера «Пармы»

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

«Милан» активизировался в поисках нового вратаря, который мог бы заменить Майка Меньяна. На фоне слухов о возможном переходе опытного игрока в ведущие европейские клубы, руководство «россонери» приступило к поиску его преемника. Контракт Меньяна завершится летом следующего года.



Одним из потенциальных кандидатов на место основного стража ворот стал Дзион Судзуки из «Пармы». Скауты «Милана» пристально наблюдают за игрой японца, который может стать частью команды Массимилиано Аллегри уже летом следующего года.



Судзуки пополнил состав «крестоносцев» в 2024 году и уже успел провести 40 матчей. В этих встречах он пропустил 56 мячей (9 раз сыграл «на ноль»).



«Transfermarkt» оценивает 23-летнего кипера в 20 миллионов евро.



Стоит отметить, что после двух стартовых туров в чемпионате Италии «Милан» набрал лишь три очка из шести возможных, что отбросило команду на восьмую строчку в турнирной таблице. В ближайшем туре «россонери» встретятся с «Болоньей».