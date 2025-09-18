Пари Сен-Жермен хочет удержаться на вершине: чего ожидать от команды в сезоне-2025/26

Дата публикации: 18-09-2025 19:00

Глобальный беттинговый бренд 1xBet рассказывает о трансферах Пари Сен-Жермен и перспективах команды в новой кампании, а также предлагает интересные варианты для ставок.

Укрепление защиты и Доннарумма out

В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл все титулы на внутренней арене, впервые в своей истории завоевал Лигу чемпионов и дошел до финала главного футбольного чемпионата лета. Однако решающий матч турнира в США против Челси продемонстрировал, что защита парижан нуждается в усилении, а Беральдо не готов играть в поединках такого уровня.

Нуну Мендеш и Ашраф Хакими считаются одними из сильнейших крайних защитников планеты, но Пари Сен-Жермен нуждался в усилении центра обороны. Выбором клуба стал защитник Борнмута Илья Забарный. Парижане больше года следили за украинцем и заплатили за его трансфер €63 миллиона. Ожидается, что Забарный станет заменой для Маркиньоса и партнером для нашего Вильяна Пачо на многие годы вперед. У украинца есть для этого все необходимое: высокая скорость, физическая сила и отличный пас.

Также главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике попросил у руководства клуба вратаря другого формата. Джанлуиджи Доннарумма – один из лучших shot stoppers в мире, но испанский специалист хочет, чтобы его вратарь принимал активное участие в билд-апе. Чемпион Франции заплатил Лиллю за Люку Шевалье €40 миллионов, а Луис Энрике сразу показал доверие новичку, выпустив его в стартовом составе на матч за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма. 23-летний голкипер мог сыграть лучше во время второго пропущенного гола, но уверенно действовал при выходе из-под прессинга и спас команду в других эпизодах.

Показатели средней точности передач в прошлом сезоне Лиги 1 говорят в пользу Доннаруммы. Однако важно учитывать, что итальянец часто играет аккуратно, а его команда редко встречалась с активным прессингом соперника. У Люки Шевалье выше точность передач на среднюю дистанцию. И это именно то, что позволит парижанам вытягивать соперника на свою половину поля и быстро проходить первую линию прессинга.

Во второй половине прошлого сезона Пари Сен-Жермен был лучшей командой мира. Этим летом Луис Энрике сделал свой механизм еще более надежным, и теперь парижане попытаются снова выиграть все трофеи во Франции и удержаться на вершине европейского футбола.

Основной этап Лиги чемпионов: чего ждать?

Пари Сен-Жермен достались самые сложные соперники в основном этапе Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира сыграет против Баварии, ФК Барселона, Аталанты, Байера, Тоттенхэма, Спортинга Лиссабон, Ньюкасла и Атлетика Бильбао.

В прошлом году Пари Сен-Жермен не без проблем преодолел основной этап, имея более простой календарь. Однако уровень соперников в этом сезоне может стать плюсом. В Лиге 1 у парижан нет сильных конкурентов, и матчи Лиги чемпионов против таких противников станут для команды важной проверкой.

Интересные ставки

Предлагаем вам несколько интересных вариантов:

17.09 Пари Сен-Жермен – Аталанта: фора 1 (-1.5) – коэффициент 1.849.

Пари Сен-Жермен сыграет в финале Лиги чемпионов – коэффициент 4.

Усман Дембеле станет лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне-2025/26 – коэффициент 2.5.

Пари Сен-Жермен наберет 6 очков в матчах против Марселя в Лиге 1 – коэффициент 2.5.

Делайте ставки на матчи Пари Сен-Жермен с лучшими коэффициентами на платформе 1xBet!