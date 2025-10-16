Лионель Месси поздравил молодёжную сборную Аргентины с выходом в финал чемпионата мира

Дата публикации: 16-10-2025 12:12

Знаменитый аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси выразил свои поздравления национальной молодёжной сборной Аргентины с уверенным выходом в финал чемпионата мира среди молодёжных команд. В упорной полуфинальной встрече аргентинцы оказались сильнее сборной Колумбии, одержав минимальную победу со счётом 1:0. Благодаря этому важному успеху, команда Аргентины теперь сразится в решающем матче за титул против сборной Марокко, демонстрируя стабильно высокий уровень игры на протяжении всего турнира.

«Вперёд, в финал. Поздравляю всех!» — написал Месси на своей странице в социальных сетях, выразив поддержку молодым футболистам и всему тренерскому штабу своей национальной сборной.

Отдельно Лионель отметил выдающийся вклад своего одноклубника по «Интер Майами» — Матео Сильветти. Именно он стал автором единственного и победного мяча в полуфинале, вновь доказав свой высокий потенциал. 19-летний Сильветти сумел отличиться на нынешнем молодежном первенстве три раза за пять сыгранных матчей, благодаря чему привлёк внимание болельщиков и экспертов.

Напомним, действующим победителем молодёжного чемпионата мира остаётся сборная Уругвая, которая одержала победу в финале предыдущего турнира — в 2023 году команда обыграла Италию с минимальным счетом 1:0. Теперь претендентом на звание лучшей команды мира среди молодёжи вновь станет сборная Аргентины.