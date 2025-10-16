В полуфинале молодёжного чемпионата мира впервые применили «карточку челленджа»

Дата публикации: 16-10-2025 12:17

Молодёжная сборная Марокко до 20 лет одержала волевую победу над французскими сверстниками в захватывающем полуфинальном поединке чемпионата мира по футболу среди юниоров — 2025. Основное и дополнительное время встречи завершились с результатом 1:1, и судьба финалиста решалась в серии послематчевых пенальти. В напряжённой серии марокканские футболисты проявили большую хладнокровность и одолели сборную Франции со счётом 5:4, обеспечив себе исторический выход в решающую стадию турнира. Интересной особенностью данного поединка стало то, что согласно обновлённым правилам ФИФА, в этом матче впервые на столь высоком уровне была использована так называемая «карточка челленджа».

Главный тренер марокканской молодёжки Мохамед Уаби на 72-й минуте матча воспользовался новым инструментом и предъявил арбитру карточку челленджа. Эта карточка, введённая новыми регламентами ФИФА, наделяет тренера правом официально потребовать видеопросмотра спорного эпизода для возможного изменения судейского решения сразу на поле. После тщательного просмотра момента судейская бригада подтвердила своё изначальное решение. Тем не менее, сам факт применения карточки челленджа стал знаковым событием и ясно показал, что в футбол уверенно входят современные технологии, повышающие объективность и справедливость игр.

Теперь в финальном матче молодёжного чемпионата мира сборная Марокко встретится с ровесниками из Аргентины, которые также добились успеха в своём полуфинале. Финал турнира пройдёт 20 октября в 2:00 по московскому времени. Болельщиков ждёт увлекательная развязка и противостояние двух сильных команд за звание чемпионов мира среди молодёжи. Ожидается напряжённая борьба и новые яркие футбольные моменты.