Украинский клуб может пропустить чемпионат из-за финансовых трудностей

Дата публикации: 16-10-2025 18:29

Представитель Второй лиги Украины – футбольный клуб «Лесное» – оказался на грани неучастия в ближайшем матче чемпионата, который запланирован на 19 октября. Об этом сообщает портал SportArena.

По данным источника, команда из Киевской области столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. Эти проблемы оказывают серьёзное влияние на стабильность клуба и подвергают под сомнение его дальнейшее существование.

Ситуация усугубилась после того, как главный тренер Александр Рябоконь принял решение прекратить сотрудничество с «Лесным». В интервью он рассказал, что не получил ни одной выплаты за выполненную работу. Подтверждением финансовых сложностей стали слова директора клуба Виктора Зелинского, который также признал наличие серьёзных проблем с финансированием.

В составе «Лесного» выступают несколько известных футболистов, среди которых – бывшие игроки столичного клуба «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка. Их опыт и мастерство остаются важной поддержкой для команды в сложный период.

На данный момент после 12 проведённых туров ФК «Лесное» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда отстаёт от лидера всего на четыре очка, что создаёт возможности для борьбы за призовые позиции. Тем не менее, в предыдущем домашнем поединке клуб потерпел серьёзное поражение – «Лесное» уступило «Полесью-2» со счётом 1:5, что стало ударом по моральному духу игроков и болельщиков.

Сейчас в клубе надеются найти выход из кризиса и стабилизировать финансовое положение, чтобы сохранить боеспособность и продолжить участие в чемпионате. Однако дальнейшая судьба команды остаётся неопределённой, и болельщики с тревогой ожидают новостей о будущем их любимого клуба.