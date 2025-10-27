Морейренсе - Порту 27 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-10-2025 22:15
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
27 Октября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 27 Октября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
|22
|вр
|Кайо Секко
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|11
|пз
|Алан де Соуза
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|25
|пз
|Afonso Assis
|99
|нп
|Yan Lincon
|7
|нп
|Cedric Teguia
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|6 : 1
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
