Морейренсе - Порту 27 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-10-2025 22:15
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
27 Октября 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Морейренсе
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 27 Октября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
22 Бразилия вр Кайо Секко
76 Португалия зщ Диниш Пинту
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
27 Португалия зщ Kiko
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
11 Бразилия пз Алан де Соуза
8 Сербия пз Матея Стьепанович
25 Португалия пз Afonso Assis
99 Бразилия нп Yan Lincon
7 Испания нп Cedric Teguia
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Порту3 : 1Морейренсе
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Морейренсе0 : 3Порту
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1Порту
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Порту5 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Порту
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Порту
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 1Порту
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту3 : 0Морейренсе
20.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Порту6 : 1Морейренсе
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 0Морейренсе
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 2Морейренсе
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1
22.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 3 : 0Морейренсе
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Морейренсе3 : 1
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Порту
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Порту0 : 0
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Порту2 : 1
29.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 4Порту
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 0 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг922
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан916
6 Морейренсе815
7 Витория Гимарайнш911
8 Насьонал911
9 Риу Аве911
10 Санта-Клара911
11 Брага810
12 Алверка910
13 Арока99
14 Каза Пия88
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

