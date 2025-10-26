Наставник Барселоны прокомментировал неудачу в матче с Реалом в Мадриде

Дата публикации: 26-10-2025 22:02

Немецкий наставник «Барселоны» Маркус Зорг, который временно заменял Ханси-Дитера Флика в знаменитом Эль Классико, прокомментировал поражение своей команды на поле «Реала» в Мадриде.

«В завершающей трети поля нам не хватило необходимой силы и остроты, чтобы эффективно вскрыть оборону соперника и создать настоящую угрозу воротам. Ямалю сегодня пришлось нелегко – он старался играть активно и подключаться в атакующие действия, однако «Реал» организованно и грамотно оборонялся, не позволяя ему реализовать потенциал.

Ламину, несмотря на свои выдающиеся качества, еще нужно набираться опыта на таком высоком уровне. Ему всего 18 лет, и мы должны проявить терпение, чтобы дать ему возможность раскрыться полностью. Защитники мадридцев тщательно следили за ним, особенно тщательно в этот раз, что значительно усложнило ему жизнь на поле.

Мы испробовали все доступные тактические ходы и варианты, но в итоге остались всего с двумя защитниками, пытаясь увеличить количество моментов в атаке. При этом мы прекрасно осознавали, что «Реал» очень опасен при контратаках, и это создавало дополнительные риски. Тем не менее, нам не удалось создать достаточно голевых ситуаций», – подвел итог немецкий тренер.

Матч 26 октября, являвшийся частью десятого тура сезона 2025/26 Ла Лиги, прошёл между «Реалом» Мадрид и «Барселоной» на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля, которые смогли добыть важную победу в столь принципиальном противостоянии.

Таким образом, «Барселона» столкнулась с серьезными трудностями в атаке и не смогла преодолеть плотную оборону «Реала», что и стало ключевым фактором в исходе матча. Теперь команде предстоит проанализировать игру и работать над усилением агрессии в атакующих ролях, чтобы в следующих встречах показывать более результативную игру.