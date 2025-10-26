Тренер «Динамо» Карпин: я практически никогда не бываю доволен работой судьи

Дата публикации: 26-10-2025 21:57

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин раскритиковал Алексея Сухого, который был главным арбитром матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

— Вы очень эмоционально реагировали на решения судьи, даже получили жёлтую карточку. Как сейчас оцените работу Алексея Сухого?

— Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Эпизоды часто трактовались по-разному. Я недоволен, Сергей Богданович [Семак] недоволен – надо было умудриться, чтобы всех вывести из себя. Поэтому и игра на поле была такая нервная, и футболисты заводились, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».