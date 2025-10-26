01:34 ()
«Эль Класико» закончился массовой дракой между футболистами «Реала» и «Барселоны».

Дата публикации: 26-10-2025 21:53

В рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялось яркое и напряжённое противостояние между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». В этом принципиальном поединке «сливочные» сумели вырвать победу со счётом 2:1. Главным арбитром этого важного события был назначен опытный рефери Сесар Сото Градо.

Ожесточённая борьба на поле была столь напряжённой, что страсти вышли за пределы спортивного соперничества. За несколько секунд до финального свистка между тренерскими скамейками вспыхнула массовая стычка, к которой быстро подключились запасные игроки обеих команд. В частности, резервный голкипер «Реала» Андрей Лунин за участие в конфликте получил жёлтую карточку от арбитра. Уже после финального сигнала страсти не утихли — некоторые футболисты продолжили выяснять отношения прямо на газоне.

Победа позволила «Реалу» укрепить лидерство в Ла Лиге: у команды 27 очков после десяти сыгранных туров. «Барселона» сохранила второе место с 22 баллами, но теперь отставание от мадридцев увеличилось до пяти очков. Футболисты под руководством наставника Хаби Алонсо ещё больше упрочили свои позиции в борьбе за чемпионство Испании, оставив главного конкурента позади и продемонстрировав отличный уровень игры.

