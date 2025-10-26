«Краснодар» минимально победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ

Дата публикации: 26-10-2025 21:58

В Краснодаре прошёл увлекательный матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где на домашнем стадионе «Ozon Арена» футбольный клуб «Краснодар» скрестил шпаги с казанским «Рубином». Главным арбитром встречи выступил Артём Чистяков, представляющий Азов. Матч прошёл в напряжённой борьбе, а итоговый счёт оказался минимальным в пользу хозяев поля — 1:0.

Автором единственного и, как оказалось, победного гола стал нападающий «Краснодара» Виктор Са, отличившийся уже на 13-й минуте первого тайма. В дальнейшем обе команды создали немало опасных моментов, однако реализовать их в забитые мячи не удалось ни одной из сторон. Благодарю слаженным действиям защиты и уверенной игре вратаря, команда Мурада Мусаева сумела удержать минимальное преимущество до финального свистка.

Эта важная победа позволила «Краснодару» не только укрепить свои позиции, но и выйти в лидеры турнирной таблицы чемпионата России — после тринадцати туров у клуба 29 очков. Между тем казанский «Рубин», под руководством Рашида Рахимова, остаётся на седьмой строчке, имея в запасе 18 очков. Впереди у обеих команд ещё много интересных игр, и интрига первенства только разгорается.