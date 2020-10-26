20:20 ()
Брага - Каза Пия 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
26 Октября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Брага
Каза Пия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Каза Пия, которое состоится 26 Октября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Каза Пия
Лиссабон
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
27 Австрия пз Флориан Гриллич
6 Бразилия пз Витор Карвальо
8 Португалия пз Жоау Моутинью
10 Уругвай пз Родриго Саласар
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
22 Португалия вр Даниэл Азеведу
27 Бразилия зщ Кайке Роша
6 Португалия зщ Жозе Фонте
43 Бразилия зщ David Sousa
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
29 Франция нп Жереми Ливолан
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
14 Португалия нп Мигел Соуза
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 1Брага
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 2Каза Пия
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Брага4 : 3Каза Пия
30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия1 : 3Брага
21.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1Брага
03.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 1Брага
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Брага0 : 1Каза Пия
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Брага2 : 0
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Брага
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 0 : 2Брага
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Брага0 : 1
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Брага1 : 0
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия2 : 2
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Каза Пия
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия1 : 1
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Каза Пия
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Жил Висенте919
4
Лига конференций
Бенфика818
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка910
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

