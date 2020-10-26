Брага - Каза Пия 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 22:30
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
26 Октября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Каза Пия, которое состоится 26 Октября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|10
|пз
|Родриго Саласар
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|22
|вр
|Даниэл Азеведу
|27
|зщ
|Кайке Роша
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|14
|нп
|Мигел Соуза
Главные тренеры
|Карлос Висенс
|Жоау Перейра
История личных встреч
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 3
|21.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|8
|18
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|9
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1