Тондела - Спортинг 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
26 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Составы команд
Тондела
Спортинг
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|20
|зщ
|Brayan Medina
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|48
|зщ
|Tiago Manso
|2
|пз
|Бебету
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|16
|пз
|Рони Лопеш
|7
|нп
|Pedro Henryque
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Иву Виейра
|Руй Боржеш
История личных встреч
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|09.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 3
|28.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|13.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 0
|18.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 0
|03.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|07.01.2019
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|19.02.2018
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 5
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|8
|18
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|9
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1