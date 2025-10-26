20:20 ()
Тондела - Спортинг 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
26 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Тондела
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Спортинг, которое состоится 26 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Спортинг
Лиссабон
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
20 Колумбия зщ Brayan Medina
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
48 Португалия зщ Tiago Manso
2 Бразилия пз Бебету
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
16 Португалия пз Рони Лопеш
7 Бразилия нп Pedro Henryque
17 Португалия нп Иван Кавалейру
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
7 Португалия пз Жеовани Кенда
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг4 : 0Тондела
09.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Тондела1 : 3Спортинг
28.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг2 : 0Тондела
13.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Тондела0 : 1Спортинг
01.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Спортинг4 : 0Тондела
18.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Спортинг2 : 0Тондела
03.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Тондела1 : 0Спортинг
11.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг1 : 1Тондела
07.01.2019 Португалия - Примейра 16-й тур Тондела2 : 1Спортинг
19.02.2018 Португалия - Примейра 23-й тур Тондела1 : 2Спортинг
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 5Тондела
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 0Тондела
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 2Тондела
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Тондела0 : 0
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Тондела
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Спортинг2 : 1
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 3 ДВСпортинг
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг1 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 1Спортинг
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Жил Висенте919
4
Лига конференций
Бенфика818
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка910
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

