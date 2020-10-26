Байер - Фрайбург 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
26 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фрайбург, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|7
|пз
|Йонас Хофман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|7
|нп
|Дерри Шерхант
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|17.03.2024
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 4
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|7
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|7
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3