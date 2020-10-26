20:19 ()
Байер - Фрайбург 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
26 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Байер
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Фрайбург, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Фрайбург
Фрайбург
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Англия зщ Джарелл Куанса
5 Франция зщ Луак Баде
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
13 Бразилия зщ Артур
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
24 Испания пз Алеш Гарсия
6 Аргентина пз Игнасио Фернандес
7 Германия пз Йонас Хофман
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
35 Камерун нп Кристиан Кофане
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
18 Турция пз Эрен Динкчи
9 Германия нп Лукас Хёлер
7 Германия нп Дерри Шерхант
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Фрайбург2 : 2Байер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Байер5 : 1Фрайбург
17.03.2024 Германия — Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 3Байер
29.10.2023 Германия — Бундеслига 9-й тур Байер2 : 1Фрайбург
26.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Байер
03.09.2022 Германия — Бундеслига 5-й тур Байер2 : 3Фрайбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1Фрайбург
19.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 1Байер
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер1 : 2Фрайбург
01.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 4Байер
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Байер2 : 7
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 3 : 4Байер
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Байер2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Байер1 : 1
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 2Байер
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фрайбург2 : 0
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург2 : 2
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 0Фрайбург
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Фрайбург
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Фрайбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн711
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург79
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М73

