Анже - Лорьян 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
26 Октября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анже
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лорьян, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Лорьян
Лорьян
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранциязщФлоран Анен
93АлжирпзХарис Белькебла
6ФранцияпзЛуи Мутон
14МароккопзЯссин Белькдим
10АлжирпзХимад Абделли
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
35ФранциянпПроспер Питер
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
25СенегалзщАбдулайе Фай
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
05.02.2023Франция - Лига 122-й турЛорьян0 : 0Анже
01.01.2023Франция - Лига 117-й турАнже1 : 2Лорьян
16.01.2022Франция - Лига 121-й турЛорьян0 : 0Анже
21.11.2021Франция - Лига 114-й турАнже1 : 0Лорьян
02.05.2021Франция - Лига 135-й турЛорьян2 : 0Анже
06.12.2020Франция - Лига 113-й турАнже2 : 0Лорьян
07.01.2018Кубок Франции1/32 финалаАнже0 : 2Лорьян
06.05.2017Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 1Анже
03.12.2016Франция - Лига 116-й турАнже2 : 2Лорьян
19.03.2016Франция - Лига 131-й турАнже5 : 1Лорьян
18.10.2025Франция — Лига 18-й турАнже1 : 1
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур5 : 0Анже
28.09.2025Франция — Лига 16-й турАнже0 : 2
19.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Анже
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛорьян3 : 3
03.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 0Лорьян
27.09.2025Франция — Лига 16-й турЛорьян3 : 1
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 1Лорьян
12.09.2025Франция — Лига 14-й тур4 : 0Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж910
12 Брест89
13 Нант99
14 Лорьян88
15 Осер87
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

