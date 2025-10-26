Анже - Лорьян 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
26 Октября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лорьян, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Лорьян
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|зщ
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Луи Мутон
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|10
|пз
|Химад Абделли
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|35
|нп
|Проспер Питер
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Оливье Панталони
История личных встреч
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Лорьян
|8
|8
|15
|Осер
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2