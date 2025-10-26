20:19 ()
Лацио - Ювентус 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
26 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Лацио
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
94ИталияврИван Проведель
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
77ЧерногориязщАдам Марушич
29ИталияпзМануэль Лаццари
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
26ХорватияпзТома Башич
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
27ИталиязщАндреа Камбьязо
4ИталиязщФедерико Гатти
24ИталиязщДаниэле Ругани
6АнглиязщЛлойд Келли
15ФранциязщПьер Калюлю
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
5ИталияпзМануэль Локателли
10ТурциянпКенан Йылдыз
30КанаданпДжонатан Дэвид
7ПортугалиянпШику Консейсау
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
10.05.2025Италия — Серия А36-й турЛацио1 : 1Ювентус
19.10.2024Италия — Серия А8-й турЮвентус1 : 0Лацио
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчЛацио2 : 1Ювентус
02.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЮвентус2 : 0Лацио
30.03.2024Италия - Серия А30-й турЛацио1 : 0Ювентус
16.09.2023Италия - Серия А4-й турЮвентус3 : 1Лацио
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турЛацио2 : 1Ювентус
02.02.2023Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 0Лацио
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турЮвентус3 : 0Лацио
16.05.2022Италия - Серия А37-й турЮвентус2 : 2Лацио
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Лацио
04.10.2025Италия — Серия А6-й турЛацио3 : 3
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 3Лацио
21.09.2025Италия — Серия А4-й турЛацио0 : 1
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 0Лацио
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 0Ювентус
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур2 : 0Ювентус
05.10.2025Италия — Серия А6-й турЮвентус0 : 0
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 2Ювентус
27.09.2025Италия — Серия А5-й турЮвентус1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан817
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо813
7 Ювентус712
8 Удинезе812
9 Аталанта711
10 Кремонезе710
11 Сассуоло710
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Парма87
16 Лечче86
17 Пиза84
18
Зона вылета
Верона74
19
Зона вылета
Фиорентина73
20
Зона вылета
Дженоа73

