Лацио - Ювентус 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
26 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|7
|нп
|Шику Консейсау
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Игор Тудор
История личных встреч
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Удинезе
|8
|12
|9
|Аталанта
|7
|11
|10
|Кремонезе
|7
|10
|11
|Сассуоло
|7
|10
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Пиза
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Верона
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3