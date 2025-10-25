01:06 ()
Валенсия - Вильярреал 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 21:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
25 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Валенсия
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Пепелу
16 Испания пз Диего Лопес
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
11 Испания нп Луис Риоха
7 Нидерланды нп Арно Данжума
25 Испания вр Арнау Тенас
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
4 Испания зщ Рафа Марин
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
10 Испания пз Дани Парехо
18 Сенегал пз Пап Гейе
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
20 Испания нп Альберто Молейро
7 Испания нп Херар Морено
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Вильярреал1 : 1Валенсия
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Валенсия1 : 1Вильярреал
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Вильярреал1 : 0Валенсия
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Валенсия3 : 1Вильярреал
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Вильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Валенсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Валенсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал2 : 1Валенсия
20.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Валенсия
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 2 : 1Валенсия
30.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Валенсия1 : 2
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 2 : 2Валенсия
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Валенсия2 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Вильярреал0 : 2
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Вильярреал2 : 2
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1Вильярреал
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Вильярреал2 : 2
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Вильярреал1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья913
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Валенсия99
15 Леванте98
16 Мальорка98
17 Сельта97
18
Зона вылета
Овьедо96
19
Зона вылета
Жирона96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад96

