Валенсия - Вильярреал 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 21:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
25 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|25
|вр
|Арнау Тенас
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|19
|нп
|Николя Пепе
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Валенсия
|9
|9
|15
|Леванте
|9
|8
|16
|Мальорка
|9
|8
|17
|Сельта
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|9
|6