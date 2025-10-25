Волендам - Хераклес 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 20:00
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
25 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Хераклес, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Хераклес
История личных встреч
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 7
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Фортуна
|9
|13
|10
|Спарта
|9
|13
|11
|Херенвен
|9
|12
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|Эксельсиор
|9
|9
|14
|НАК Бреда
|9
|8
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3