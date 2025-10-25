01:08 ()
Волендам - Хераклес 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 20:00
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
25 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Волендам
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Хераклес, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Хераклес
Алмело
История личных встреч
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Хераклес1 : 1Волендам
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Волендам2 : 2Хераклес
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 1Волендам
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0Волендам
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Волендам2 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Волендам1 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Волендам
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес0 : 7
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Хераклес
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Хераклес3 : 0
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 1Хераклес
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Хераклес1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Фортуна913
10 Спарта913
11 Херенвен912
12 Гоу Эхед Иглс910
13 Эксельсиор99
14 НАК Бреда98
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

