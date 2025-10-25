Монако - Тулуза 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тулуза, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Тулуза
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|31
|пз
|Ансу Фати
|18
|пз
|Такуми Минамино
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|27
|нп
|Крепен Диатта
|1
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|17
|пз
|Абу Фрэнсис
|24
|пз
|Дайанн Металье
|9
|нп
|Франк Магри
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|8
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Лорьян
|8
|8
|14
|Осер
|8
|7
|15
|Нант
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2