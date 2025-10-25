01:08 ()
Суббота 25 октября
Монако - Тулуза 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Монако
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тулуза, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
20 Франция зщ Кассум Уаттара
28 Франция пз Мамаду Кулибали
31 Испания пз Ансу Фати
18 Япония пз Такуми Минамино
9 США пз Фоларин Балогун
27 Сенегал нп Крепен Диатта
1 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
17 Гана пз Абу Фрэнсис
24 Франция пз Дайанн Металье
9 Камерун нп Франк Магри
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
10 Франция нп Янн Гбоу
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Бельгия Себастьен Поконьоли
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Тулуза1 : 1Монако
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Монако2 : 0Тулуза
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Монако1 : 2Тулуза
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2Тулуза
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Монако
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза1 : 2Монако
02.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Тулуза
15.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза1 : 1Монако
24.02.2018 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза3 : 3Монако
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако0 : 0
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Монако
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Монако2 : 2
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Монако2 : 2
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 1Монако
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Тулуза4 : 0
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 2Тулуза
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Тулуза2 : 2
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 0Тулуза
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж810
12 Брест89
13 Лорьян88
14 Осер87
15 Нант86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

