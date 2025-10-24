03:02 ()
Лидс Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 21:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
24 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
20 Англия нп Джек Харрисон
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
3 Англия зщ Макс Килман
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
27 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Лидс Юнайтед
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
16.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Лидс Юнайтед
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Вест Хэм Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
11.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Лидс Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Брентфорд810
14 Ньюкасл Юнайтед89
15 Фулхэм88
16 Лидс Юнайтед88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед84
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

