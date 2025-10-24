Лидс Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 21:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
24 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|20
|нп
|Джек Харрисон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|3
|зщ
|Макс Килман
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|11.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|15
|Фулхэм
|8
|8
|16
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2