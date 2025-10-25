01:06 ()
Суббота 25 октября
Торпедо М - Чайка 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:00
25 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Торпедо М
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Чайка, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
12.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Чайка2 : 1Торпедо М
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М1 : 1Чайка
26.08.2021 Кубок России Группа 5 Чайка1 : 0Торпедо М
06.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Торпедо М1 : 2Чайка
09.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Чайка1 : 2Торпедо М
23.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 1Чайка
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Торпедо М0 : 0
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М3 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Торпедо М
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Торпедо М1 : 4
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 1Торпедо М
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Чайка0 : 1
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка1 : 3
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 3Чайка
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Чайка0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Урал1427
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 КАМАЗ1626
6 Ротор1525
7 Челябинск1424
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1519
10 Шинник1518
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1517
13 Черноморец1516
14 Волга Ул1515
15 Уфа1513
16
Зона вылета
Сокол1511
17
Зона вылета
Чайка1511
18
Зона вылета
Торпедо М1511

