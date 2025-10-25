Торпедо М - Чайка 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 18:00
25 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Чайка, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Олег Георгиевич Кононов
|Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
|12.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2021
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 0
|06.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|09.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 1
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|15
|33
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
|5
|КАМАЗ
|16
|26
|6
|Ротор
|15
|25
|7
|Челябинск
|14
|24
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|15
|19
|10
|Шинник
|15
|18
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|15
|17
|13
|Черноморец
|15
|16
|14
|Волга Ул
|15
|15
|15
|Уфа
|15
|13
| 16
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Чайка
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|11