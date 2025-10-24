Дата публикации: 24-10-2025 19:40

Молодой нападающий футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямаль прокомментировал сравнение команды «Порсинос», выступающей в испанском медиатурнире Kings League, с мадридским «Реалом».

«Да, конечно. Они постоянно жульничают и всё время жалуются», – отметил 18-летний спортсмен во время участия в прямой трансляции турнира. Такое высказывание вызвало оживлённое обсуждение среди болельщиков, ведь давнее противостояние между «Барселоной» и «Реалом» всегда вызывает повышенный интерес.

Когда у Ямаля уточнили, считает ли он, что и сам «Реал» часто использует нечестные приёмы, юный форвард засмеялся и дипломатично добавил: «Увидим». Такое неоднозначное заявление подогрело интерес фанатов перед предстоящим матчем между двумя грандами испанского футбола.

В ближайшем десятом туре чемпионата Испании пройдет принципиальное противостояние: «Барселона» отправится в Мадрид, чтобы сразиться с «Королевским клубом» на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча запланирована на воскресенье и ожидается с огромным вниманием.

После девяти туров Ла Лиги «Реал» занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 24 очка, в то время как «Барселона» дышит в спину сопернику с 22 очками, удерживая второе место. Матч обещает быть напряжённым и может значительно повлиять на борьбу за чемпионство в этом сезоне.