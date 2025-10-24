Травма бедра может вывести Рафинью из строя на месяц

Дата публикации: 24-10-2025 19:38

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Рафинья, по последним данным, рискует пропустить не менее месяца из-за повторной травмы задней поверхности бедра. Об этом информирует авторитетное издание The Athletic, отмечая, что для каталонского коллектива это может обернуться серьезной потерей в ближайших матчах.

Бразильский игрок приступил к частичным тренировкам в четверг, 23 октября, после некоторого восстановительного периода. Рафинья надеялся появиться на поле и помочь своей команде в предстоящей важной встрече десятого тура чемпионата Испании, где «Барселона» встретится с одним из своих главных соперников — мадридским «Реалом», матч намечен на воскресенье, 26 октября.

Однако во время тренировки форвард неожиданно почувствовал боль и дискомфорт в проблемной области бедра, что поставило под сомнение его готовность к возвращению на поле. На следующий день, 24 октября, Рафинья прибыл на тренировочную базу «Барселоны», но в занятиях участия не принимал. После беседы с медицинским штабом и представителями клуба футболист покинул базу, чтобы пройти дополнительное обследование. Ожидается, что более точные сроки восстановления станут известны после дополнительной диагностики, однако уже сейчас можно говорить о вынужденной паузе как минимум на месяц.