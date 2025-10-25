01:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Жирона - Овьедо 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
25 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Жирона
Овьедо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Овьедо, которое состоится 25 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Овьедо
Овьедо
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
2 Испания зщ Уго Ринкон
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
24 Испания зщ Алекс Морено
4 Испания зщ Арнау Мартинес
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
18 Марокко пз Аззедин Унаи
21 Испания нп Брайан Хиль
19 Украина нп Владислав Ванат
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
2 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
16 Ангола зщ Давид Карму
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
21 Сербия пз Лука Илич
10 Франция нп Хессем Хассан
7 Марокко нп Ильяс Шаир
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Сербия Велько Паунович
История личных встреч
06.03.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Жирона2 : 1Овьедо
26.09.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Овьедо0 : 0Жирона
25.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Овьедо0 : 1Жирона
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Жирона1 : 0Овьедо
26.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Жирона1 : 1Овьедо
20.10.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Овьедо4 : 2Жирона
25.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Овьедо2 : 0Жирона
15.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Жирона0 : 0Овьедо
21.02.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Жирона1 : 1Овьедо
19.09.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Овьедо1 : 2Жирона
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 2 : 1Жирона
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Жирона2 : 1
26.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Жирона0 : 0
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Жирона
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Жирона0 : 4
17.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Овьедо0 : 2
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Овьедо0 : 2
30.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 1 : 2Овьедо
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Овьедо1 : 3
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0Овьедо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья913
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Валенсия99
15 Леванте98
16 Мальорка98
17 Сельта97
18
Зона вылета
Овьедо96
19
Зона вылета
Жирона96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад96

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close