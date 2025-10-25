Жирона - Овьедо 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
25 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Овьедо, которое состоится 25 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Овьедо
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|21
|пз
|Лука Илич
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Велько Паунович
История личных встреч
|06.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|2 : 1
|26.09.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|4 : 2
|25.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|2 : 0
|15.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|0 : 0
|21.02.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|1 : 1
|19.09.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Валенсия
|9
|9
|15
|Леванте
|9
|8
|16
|Мальорка
|9
|8
|17
|Сельта
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|9
|6