01:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Пюник - Гандзасар 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:00
25 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 11-й тур
Пюник
Гандзасар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Гандзасар, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Гандзасар0 : 1Пюник
12.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур Гандзасар1 : 3Пюник
02.12.2024 Армения — Премьер-лига 19-й тур Пюник1 : 0Гандзасар
07.11.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур Гандзасар0 : 5Пюник
01.07.2020 Армения - Премьер-лига 26-й тур Пюник2 : 3Гандзасар
13.06.2020 Армения - Премьер-лига 22-й тур Гандзасар1 : 0Пюник
29.02.2020 Армения - Премьер-лига 16-й тур Пюник2 : 0Гандзасар
17.09.2019 Армения - Премьер-лига 7-й тур Гандзасар1 : 2Пюник
20.04.2019 Армения - Премьер-лига 28-й тур Гандзасар0 : 1Пюник
02.12.2018 Армения - Премьер-лига 19-й тур Пюник1 : 3Гандзасар
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Пюник
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник5 : 1
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Гандзасар0 : 1Пюник
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник2 : 1
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Пюник
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Гандзасар0 : 1
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Гандзасар
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Гандзасар0 : 1Пюник
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Гандзасар
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1125
2
Лига конференций
Арарат-Армения921
3
Лига конференций
Урарту1121
4 Ноа918
5 Пюник916
6 Ван1111
7 БКМА911
8 Гандзасар106
9 Ширак116
10
Зона вылета
Арарат102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close