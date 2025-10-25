01:08 ()
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 21:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
25 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НЕК Неймеген, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПЕК Зволле0 : 1НЕК Неймеген
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген4 : 3 ДВПЕК Зволле
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НЕК Неймеген1 : 0ПЕК Зволле
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 3НЕК Неймеген
05.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 1НЕК Неймеген
20.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НЕК Неймеген2 : 0ПЕК Зволле
19.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
10.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
05.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген1 : 1ПЕК Зволле
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПЕК Зволле0 : 4
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле0 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген2 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 2НЕК Неймеген
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НЕК Неймеген3 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Фортуна913
10 Спарта913
11 Херенвен912
12 Гоу Эхед Иглс910
13 Эксельсиор99
14 НАК Бреда98
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

