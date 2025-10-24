Энрике о Хакими: без сомнений, он лучший правый защитник в мире

Дата публикации: 24-10-2025 19:37

Главный тренер французского гранда «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил своё восхищение 26-летним марокканским защитником и одним из ключевых игроков команды Ашрафом Хакими.

«Ашраф является настоящим лидером в раздевалке и на поле. Все игроки коллектива доверяют ему и специально выбрали его вице-капитаном, что свидетельствует о большом уважении и признании среди партнёров. Это футболист, способный в любой момент изменить исход игры своей активностью и универсальностью: у него прекрасно развиты как атакующие, так и оборонительные навыки. Хакими демонстрирует потрясающую самоотдачу, всегда выкладывается полностью, независимо от сложности матча или турнира. Мы очень ценим, что он играет за нашу команду. На мой взгляд, Ашраф Хакими — бесспорно, лучший правый защитник современного футбола», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт «ПСЖ».

В текущем сезоне защитник уже провёл 10 поединков во всех соревнованиях за «ПСЖ» и сумел отличиться тремя голевыми передачами, в очередной раз подтвердив свою важную роль в успехах клуба и универсальность на поле. Хакими продолжает стабильно демонстрировать высокий уровень игры и остаётся одним из самых ценных игроков коллектива.