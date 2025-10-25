Бенфика - Арока 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 21:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
25 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Георгий Судаков
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Жоау Валиду
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|5
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|16
|зщ
|Арнау Сола
|21
|пз
|Таити Фукуи
|22
|пз
|Espen van Ee
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|7
|пз
|Найс Джуара
|11
|пз
|Мигель Пуче
|10
|нп
|Пабло Госальбес
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|05.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|8
|18
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|8
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1