Бенфика - Арока 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 21:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
25 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Бенфика
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
10 Украина пз Георгий Судаков
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Португалия вр Жоау Валиду
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
5 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
16 Испания зщ Арнау Сола
21 Япония пз Таити Фукуи
22 Нидерланды пз Espen van Ee
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
7 Франция пз Найс Джуара
11 Испания пз Мигель Пуче
10 Испания нп Пабло Госальбес
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Бенфика2 : 2Арока
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 2Бенфика
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0Арока
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Арока0 : 3Бенфика
01.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Арока0 : 3Бенфика
05.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Бенфика4 : 0Арока
21.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Арока0 : 2Бенфика
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0Арока
22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
10.02.2017 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика3 : 0Арока
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 0Бенфика
17.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 2Бенфика
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 0Бенфика
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Бенфика
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика2 : 1
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Арока
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1
29.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Арока0 : 4
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 2Арока
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Бенфика818
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка810
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

