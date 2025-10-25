01:10 ()
ГКС Катовице - Корона 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 20:15
25 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
ГКС Катовице
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Корона, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
05.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Корона2 : 1ГКС Катовице
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур ГКС Катовице1 : 2Корона
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 5ГКС Катовице
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур ГКС Катовице0 : 1
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1ГКС Катовице
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур ГКС Катовице0 : 3
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0ГКС Катовице
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Корона
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона3 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 0Корона
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Заглембе Л1217
8 Видзев1216
9 Легия1115
10 Радомяк1215
11 Погонь1214
12 Ракув1114
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст107

