Карпаты - Рух В 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 14:30
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
25 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Карпаты
Рух В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Рух В, которое состоится 25 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Рух В
Винники
История личных встреч
19.04.2025 Украина — Премьер-лига 25-й тур Карпаты3 : 1Рух В
29.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Рух В1 : 0Карпаты
21.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур Рух В0 : 1Карпаты
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Карпаты1 : 3
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Карпаты
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Карпаты3 : 3
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Карпаты
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Карпаты1 : 1
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Рух В1 : 2
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Рух В
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Рух В0 : 4
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Рух В
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Рух В0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 ЛНЗ Черкассы917
5 Полесье916
6 Металлист 1925916
7 Колос914
8 Заря1013
9 Оболонь-Бровар913
10 Карпаты911
11 Кудровка911
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В96
16
Зона вылета
Полтава94

Отзывы и комментарии к матчу

