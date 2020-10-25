01:07 ()
Эспаньол - Эльче 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 16:15
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
25 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Эспаньол
Эльче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Эльче
Эльче
13 Сербия вр Марко Дмитрович
38 Германия зщ Клеменс Ридель
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
8 Испания пз Эду Эспосито
10 Испания пз Поль Лосано
24 Англия нп Тайрис Долан
11 Испания нп Пере Милья
9 Испания нп Роберто Фернандес
19 Испания нп Кике
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Испания зщ Виктор Чуст
6 Испания зщ Педро Бигас
15 Испания зщ Альваро Нуньес
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
16 Португалия пз Мартим Нету
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
11 Испания нп Херман Валера
9 Португалия нп Андре Силва
10 Испания нп Рафаэль Мир
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
27.04.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
18.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Эспаньол2 : 0Эльче
19.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Эльче0 : 1Эспаньол
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Эспаньол2 : 2Эльче
10.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Эспаньол1 : 2Эльче
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Эльче2 : 2Эспаньол
06.04.2015 Испания - Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1Эльче
02.11.2014 Испания - Примера 10-й тур Эльче2 : 1Эспаньол
09.03.2014 Испания - Примера 27-й тур Эспаньол3 : 1Эльче
05.10.2013 Испания - Примера 8-й тур Эльче2 : 1Эспаньол
17.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 2Эспаньол
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Эспаньол1 : 2
26.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 0 : 0Эспаньол
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Эспаньол2 : 2
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Эспаньол
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Эльче0 : 0
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1Эльче
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Эльче2 : 1
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Эльче
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Эльче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья913
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Валенсия99
15 Леванте98
16 Мальорка98
17 Сельта97
18
Зона вылета
Овьедо96
19
Зона вылета
Жирона96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад96

