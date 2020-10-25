Эспаньол - Эльче 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 16:15
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
25 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Эльче
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|8
|пз
|Эду Эспосито
|10
|пз
|Поль Лосано
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|19
|нп
|Кике
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|6
|зщ
|Педро Бигас
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|16
|пз
|Мартим Нету
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|10
|нп
|Рафаэль Мир
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|27.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 2
|18.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|10.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|06.04.2015
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|02.11.2014
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|09.03.2014
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|05.10.2013
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Валенсия
|9
|9
|15
|Леванте
|9
|8
|16
|Мальорка
|9
|8
|17
|Сельта
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|9
|6