Мотор - Видзев 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 20:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
24 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Видзев, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мотор
Люблин
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|19.04.2025
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 4
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|11
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|11
|21
|5
|Корона
|12
|19
|6
|Лех П
|11
|19
|7
|Видзев
|12
|16
|8
|Заглембе Л
|11
|16
|9
|Легия
|11
|15
|10
|Радомяк
|12
|15
|11
|Погонь
|12
|14
|12
|Ракув
|11
|14
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Лехия
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Пяст
|10
|7