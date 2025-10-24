03:03 ()
Мотор - Видзев 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 20:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
24 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Мотор
Видзев

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Видзев, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
19.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Видзев1 : 2Мотор
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор3 : 4Видзев
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор2 : 5
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 0Мотор
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 2
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Мотор
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 1
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Видзев3 : 2
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 4Видзев
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Видзев0 : 1
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 2Видзев
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Видзев1216
8 Заглембе Л1116
9 Легия1115
10 Радомяк1215
11 Погонь1214
12 Ракув1114
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча129
18
Зона вылета
Пяст107

