Фортуна - Гронинген 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 16:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
25 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Фортуна
Гронинген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гронинген, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гронинген
Гронинген
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
17 Суринам пз Джастин Лонвейк
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
18 Греция пз Димитриос Лимниос
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
17 Нидерланды пз David van der Werff
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген1 : 0Фортуна
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фортуна1 : 0Гронинген
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3Фортуна
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна3 : 1Гронинген
13.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген2 : 3Фортуна
12.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген0 : 1Фортуна
27.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фортуна1 : 4Гронинген
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 0Фортуна
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна1 : 3Гронинген
30.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна1 : 0Гронинген
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 0Фортуна
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 2Фортуна
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фортуна1 : 0
17.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Фортуна
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 2
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 2Гронинген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Гронинген0 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Гронинген2 : 0
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Фортуна913
10 Спарта913
11 Херенвен912
12 Гоу Эхед Иглс910
13 Эксельсиор99
14 НАК Бреда98
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

