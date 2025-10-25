Фортуна - Гронинген 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 16:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
25 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гронинген
Гронинген
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|17
|пз
|David van der Werff
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Дик Люккин
История личных встреч
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|13.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 3
|12.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Фортуна
|9
|13
|10
|Спарта
|9
|13
|11
|Херенвен
|9
|12
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|Эксельсиор
|9
|9
|14
|НАК Бреда
|9
|8
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3