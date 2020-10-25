Спарта - Телстар 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 18:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
25 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Телстар, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Телстар
Велзен
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Юлиан Бас
|21
|пз
|Ayoni Santos
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|11
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Роналд Куман
|21
|зщ
|Девон Косвал
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|16
|пз
|Дилан Мертенс
|17
|пз
|Нильс Россен
|7
|пз
|Soufiane Hetli
|27
|пз
|Патрик Брувер
|30
|нп
|Кай Теян
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|25.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 1
|26.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Фортуна
|9
|13
|10
|Спарта
|9
|13
|11
|Херенвен
|9
|12
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|Эксельсиор
|9
|9
|14
|НАК Бреда
|9
|8
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3