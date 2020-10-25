01:08 ()
Спарта - Телстар 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
25 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Спарта
Телстар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Телстар, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Телстар
Велзен
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
21 Нидерланды пз Ayoni Santos
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
11 Нидерланды нп Аюб Ауфкир
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Роналд Куман
21 Нидерланды зщ Девон Косвал
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
11 Кюрасао пз Tyrese Noslin
16 Нидерланды пз Дилан Мертенс
17 Нидерланды пз Нильс Россен
7 Нидерланды пз Soufiane Hetli
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
30 Нидерланды нп Кай Теян
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
25.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Телстар1 : 1Спарта
26.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Спарта3 : 2Телстар
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 2Спарта
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Спарта3 : 3
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 0Спарта
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Спарта1 : 5
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Спарта
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Телстар2 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Телстар
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Телстар4 : 2
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 0Телстар
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Телстар1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Фортуна913
10 Спарта913
11 Херенвен912
12 Гоу Эхед Иглс910
13 Эксельсиор99
14 НАК Бреда98
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

