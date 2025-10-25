01:10 ()
Суббота 25 октября
Погонь - Краковия 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
25 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Погонь
Краковия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Краковия, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Краковия
Краков
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
Словения Лука Элснер
История личных встреч
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Погонь5 : 2Краковия
14.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Краковия2 : 1Погонь
30.03.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Погонь3 : 1Краковия
23.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Краковия1 : 5Погонь
08.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Погонь3 : 2Краковия
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Краковия1 : 1Погонь
12.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Краковия1 : 1Погонь
18.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Погонь1 : 1Краковия
06.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Погонь1 : 0Краковия
22.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Краковия2 : 1Погонь
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 2Погонь
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь2 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 0Погонь
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь3 : 4
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 0Погонь
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия2 : 0
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Краковия
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Краковия1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 3Краковия
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1121
5 Корона1219
6 Лех П1119
7 Заглембе Л1217
8 Видзев1216
9 Легия1115
10 Радомяк1215
11 Погонь1214
12 Ракув1114
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча1310
18
Зона вылета
Пяст107

Отзывы и комментарии к матчу

