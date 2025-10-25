Погонь - Краковия 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 17:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
25 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Краковия, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша).
Составы команд
Погонь
Щецин
Краковия
Краков
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Томас Томасберг
|Лука Элснер
История личных встреч
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|5 : 2
|14.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Польша - Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|1 : 5
|08.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 0
|22.08.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|11
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|11
|21
|5
|Корона
|12
|19
|6
|Лех П
|11
|19
|7
|Заглембе Л
|12
|17
|8
|Видзев
|12
|16
|9
|Легия
|11
|15
|10
|Радомяк
|12
|15
|11
|Погонь
|12
|14
|12
|Ракув
|11
|14
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Лехия
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|10
|7