01:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

ЦСКА - Крылья Советов 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:00
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
ЦСКА
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Крылья Советов0 : 3ЦСКА
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур ЦСКА3 : 4Крылья Советов
20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 1Крылья Советов
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА4 : 2Крылья Советов
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2ЦСКА
08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2ЦСКА
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2Крылья Советов
05.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 0Крылья Советов
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 2ЦСКА
12.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА4 : 0Крылья Советов
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур ЦСКА1 : 3
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур ЦСКА3 : 2
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0ЦСКА
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 3ЦСКА
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур ЦСКА3 : 2
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Крылья Советов1 : 1
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 4 : 0Крылья Советов
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Крылья Советов1 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 2Крылья Советов
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1214
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1210
14
Стыковая зона
Оренбург128
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close