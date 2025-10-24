Marca: В «Реале» считают, что Ямаль - непростой одноклубник, чьё поведение раздражает команду

Дата публикации: 24-10-2025 19:39

В мадридском футбольном клубе «Реал» выразили недоумение и негодование по поводу слов нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, которые он озвучил в преддверии главного матча 10-го тура Ла Лиги. Молодой атакующий игрок позволил себе обвинить «сливочных» в нечестной игре и постоянных жалобах на судейство. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, в стане «Королевского клуба» отмечают, что Ямаль уже в достаточно юном возрасте производит впечатление не самого лучшего партнёра по команде, а его поведение вне поля откровенно раздражает и утомляет некоторых футболистов «Реала». В клубе добавили, что подобные высказывания говорят о неуважении к сопернику и нежелании следовать профессиональным стандартам, принятым в большом футболе.

Несмотря на провокационные заявления, игроки «Реала» воспринимают их как дополнительный стимул и намерены дать достойный ответ своим результатом непосредственно в «эль класико».

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» занимает лидирующую позицию с 24 очками, в то время как «Барселона», отставая на два балла, идёт следом на втором месте в турнирной таблице.