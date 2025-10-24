«Я убеждён, что он...». Ротань поделился мнением о Мудрике

Дата публикации: 24-10-2025 19:43

Главный тренер «Александрии», Руслан Ротань, поделился своими мыслями о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, который сейчас пребывает под дисквалификацией из-за употребления допинга:

«Ситуация у него очень сложная, и в этот момент его, прежде всего, хочется поддержать. Я абсолютно уверен в его невиновности на 100 процентов. Но речь идет не только о самом инциденте, а о его таланте и том пути, который он прошёл благодаря упорному труду.

Я помню, когда работал тренером в молодежной сборной и приезжал на матчи «Шахтёра», мы внимательно следили за многими игроками. Миша сначала не попадал в основной состав, его не ставили в стартовый состав, но он не опускал руки — продолжал работать над собой без устали: тренировался с мячом, отрабатывал удары по воротам и штрафные по полтора часа подряд.

Когда же он присоединился к нашей сборной, я замечал: если я говорил ему «Миша, завтра у нас важный матч», он даже после нагрузочных тренировок не расслаблялся, брал мешок с мячами и продолжал отрабатываться. Упрямство и целеустремленность у него были на высоте — в этом плане я уже дважды признавал его превосходство.

Он выходил на поле, и порой ты хочешь предупредить его: «Миша, сегодня ты выглядишь уставшим», но именно в такие моменты он способен выдать гораздно больше — например, с ударом со штрафного, который приносит важные голы. Именно такие ситуации демонстрируют, как этот молодой игрок работает над собой, как он стремится достичь своей цели любой ценой.»

Руслан Ротань глубоко уважает трудолюбие и внутреннюю силу Михаила, веря, что, несмотря на сложные времена с дисквалификацией, талант сложился не случайно, и будущее у футболиста обязательно будет светлым.