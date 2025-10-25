Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 16:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
25 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|67
|пз
|Льюис Майли
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Бернд Лено
|31
|зщ
|Исса Диоп
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Марку Силва
История личных встреч
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 4
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|15
|Фулхэм
|8
|8
|16
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2