Суббота 25 октября
Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 16:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
25 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Фулхэм
Лондон
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
67 Англия пз Льюис Майли
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Германия вр Бернд Лено
31 Франция зщ Исса Диоп
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
24 Англия пз Джош Кинг
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Марку Силва
История личных встреч
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Фулхэм
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм0 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Фулхэм
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Фулхэм
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 4Ньюкасл Юнайтед
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Фулхэм0 : 1
03.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 1Фулхэм
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Фулхэм
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм1 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Брентфорд810
14 Ньюкасл Юнайтед89
15 Фулхэм88
16 Лидс Юнайтед88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед84
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

