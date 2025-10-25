Брентфорд - Ливерпуль 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 21:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
25 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ливерпуль, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|9
|нп
|Игор Тьяго
|7
|нп
|Кевин Шейд
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Арне Слот
История личных встреч
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|15
|Фулхэм
|8
|8
|16
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2