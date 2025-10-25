01:06 ()
Брентфорд - Ливерпуль 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 21:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
25 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брентфорд
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ливерпуль, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
33 Италия пз Микаель Кайоде
6 Англия пз Джордан Хендерсон
18 Украина пз Егор Ярмолюк
24 Дания нп Миккель Дамсгор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
9 Бразилия нп Игор Тьяго
7 Германия нп Кевин Шейд
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
17 Англия пз Кёртис Джонс
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брентфорд0 : 2Ливерпуль
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль2 : 0Брентфорд
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брентфорд1 : 4Ливерпуль
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль3 : 0Брентфорд
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0Брентфорд
02.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брентфорд3 : 1Ливерпуль
16.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль3 : 0Брентфорд
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд3 : 3Ливерпуль
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Брентфорд
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брентфорд0 : 1
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Брентфорд3 : 1
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Брентфорд
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд1 : 1 4 : 2
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 5Ливерпуль
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль1 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Ливерпуль
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Ливерпуль
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Брентфорд810
14 Ньюкасл Юнайтед89
15 Фулхэм88
16 Лидс Юнайтед88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед84
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

