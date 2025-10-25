Санта-Клара - АВС 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - АВС, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|32
|зщ
|Матеус Нунес
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|6
|пз
|Адриано
|3
|пз
|Matheus Pereira
|28
|пз
|Лукиньяс
|70
|нп
|Vinicius
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
|93
|вр
|Simao Bertelli
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|4
|зщ
|Сиди Бане
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|19
|пз
|Tiago Galletto
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|8
|пз
|Pedro Lima
|10
|пз
|Рафаэл Барбоза
|7
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|06.09.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|8
|18
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|8
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1