01:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Санта-Клара - АВС 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Санта-Клара
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - АВС, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
32 Бразилия зщ Матеус Нунес
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
8 Португалия пз Педру Феррейра
6 Бразилия пз Адриано
3 Бразилия пз Matheus Pereira
28 Бразилия пз Лукиньяс
70 Бразилия нп Vinicius
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
93 Бразилия вр Simao Bertelli
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
4 Сенегал зщ Сиди Бане
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
19 Уругвай пз Tiago Galletto
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
8 Бразилия пз Pedro Lima
10 Португалия пз Рафаэл Барбоза
7 Португалия нп Тумане
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2Санта-Клара
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара2 : 1АВС
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 1Санта-Клара
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 2
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Санта-Клара2 : 1
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Санта-Клара
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 1Санта-Клара
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур АВС1 : 3
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 3 : 0АВС
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур АВС0 : 3
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1АВС
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур АВС0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Бенфика818
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка810
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close